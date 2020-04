Trump zou ex-adviseur Flynn mogelijk opnieuw aannemen

“Ik denk dat hij een goede man is”, zei Trump over de oud-generaal. Amerikaanse aanklagers hebben de rechtbank in januari verzocht Flynn tot een celstraf van zes maanden te veroordelen. Hij bekende eerder dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten in de weken voordat Trump aantrad.

Flynn was de eerste veiligheidsadviseur van Trump. Hij werd al na 24 dagen ontslagen, omdat hij ook tegen vicepresident Mike Pence zou hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur.