Nieuwe korpschef noemt sluiten van rechtbanken te rigoureus

De nieuwe korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, vindt dat rechtbanken “te rigoureus” hebben gereageerd op de uitbraak van het coronavirus door slechts in beperkte mate strafzaken te behandelen. In een interview met NRC zegt Van Essen: “Ik vind het buitengewoon spijtig dat de rechtbanken meteen zijn dichtgegaan. De rechtsstaat staat bijna stil. Als ergens in de strafrechtelijke keten opeens de deur dichtgaat dan heeft dat grote, betreurenswaardige effecten.”