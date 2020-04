Protest in Michigan tegen lockdown wegens coronavirus

In de Amerikaanse stad Lansing zijn honderden demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown die is ingevoerd vanwege het coronavirus. De actievoerders in de staat Michigan uitten zich ook tegen het verlengen van de speciale bevoegdheden die gouverneur Gretchen Whitmer heeft vanwege de noodtoestand.

Het protest vond deels voor het Capitool van Michigan plaats en deels in het gebouw. Meer dan honderd mensen mochten van de politie naar binnen voor een protest, sommigen van hen waren gewapend. De mensen stonden binnen en buiten dicht op elkaar en overtraden daarmee de regels.

Het was het grootste protest in de staat sinds 15 april, toen honderden mensen tegen de lockdown demonstreerden. De organisatoren waren donderdag Republikeinen, onder wie een politicus die kandidaat is voor een plek in het Huis van Afgevaardigden. “Het is genoeg geweest gouverneur Whitmer. Open de staat. Open de bedrijven”, aldus Mike Detmer.

Zwaar getroffen staat

De burgemeester van Lansing, Andy Schor, zei teleurgesteld te zijn in de demonstranten, omdat ze geen afstand hielden tot elkaar. “Maar ondanks dat hebben ze nog steeds het recht om hun mening te geven.”

Michigan is een van de zwaarst getroffen staten in de VS met 3789 geregistreerde doden door het coronavirus.