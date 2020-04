‘Supermarktomzet groeit bijna twee keer zo snel door coronavirus’

“Tijdens de lockdown geven consumenten meer geld uit aan boodschappen dan gewoonlijk, maar ook op de langere termijn verwachten we dat door minder horecabezoek er een verschuiving zal plaatsvinden van horeca naar supermarkten”, aldus onderzoeker Hans Feenstra van Nielsen. Hij verwacht hierdoor dat dat de omzetgroei zowel in 2020 als in 2021 op een hoger niveau zal komen te liggen.

Vorige week was de groei van de supers met 17,7 procent op jaarbasis eveneens bovengemiddeld. Dat verklaart de onderzoeker door toegenomen aankopen in de aanloop naar Koningsdag.

Zowel supermarkten, drogisterijen en slijterijen laten een zeer sterke groei zien ten opzichte van een jaar terug, merkt ook onderzoeksbureau IRI, dat vanwege de coronacrisis elke week met verkoopcijfers komt van supermarkten en diverse andere winkels. “Deze groei is echter wat vertekend omdat dat dezelfde week vorig jaar zowel Koningsdag als tweede paasdag bevatte en dus minder verkoopdagen kende. Toch lijkt het erop dat vooral het vieren van Koningsdag thuis een positief effect heeft gehad op de verkopen van supermarkten en slijterijen.”