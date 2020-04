Hongaarse Sziget Festival afgelast vanwege coronavirus

De Hongaarse regering heeft het verbod op grootschalige evenementen verlengd tot 15 augustus. Het festival zou van 5 tot en met 11 augustus plaatsvinden.

De organisatie laat weten het jammer te vinden dat de editie van 2020 afgelast moet worden. Het festival hoopt dat de bezoekers begrijpen dat het niet anders kan en kijkt alvast vooruit naar de editie van 2021. "Hoe moeilijk dat ook is, we geloven dat dit besluit het beste is voor de veiligheid van jullie allemaal en iedereen die op ons festival werkt. We kunnen niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien op The Island of Freedom."