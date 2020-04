Logo met vlaggen van Eurovisiesongfestival valt in de prijzen

Het kleurrijke beeldmerk van het Eurovisiesongfestival is donderdagavond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de European Design Awards. Het logo zelf, met daarin de kleuren van de vlaggen van 41 landen, won een Zilveren European Design Award.

Het logo is ook verwerkt op een tram in Rotterdam, een watertaxi, maar ook op T-shirts, mokken en tassen. Voor deze totale visuele vormgeving won het bureau Clever Franke de Gouden European Design Award.

Het winnende design staat symbool voor de viering van 65 jaar songfestival. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn rechtsboven als eerste te zien, omdat Nederland in 1956 het eerste Eurovisiesongfestival mocht openen.

Het Eurovisiesongfestival zou in mei in Nederland georganiseerd worden, omdat Duncan Laurence er vorig jaar in Tel Aviv met de winst vandoor ging. Het evenement gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet door en wordt vervangen door een eenmalige Eurovisie-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light op 16 mei, de dag waarop de finale in Rotterdam Ahoy stond gepland. Tijdens de uitzending worden de 41 deelnemers van het geannuleerde songfestival in de spotlight gezet. Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de show vanuit Hilversum.