VNG spreekt kabinet over financiële compensatie voor coronaleed

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is in gesprek met het kabinet over financiële steun voor gemeenten die door de coronacrisis in grote problemen raken. Volgens de vereniging is er met het kabinet reeds de afspraak gemaakt dat gemeenten er niet op achteruit mogen gaan. Dat meldde VNG donderdag op haar eigen website.

VNG reageert daarmee op een artikel in NRC. Daarin stond dat een op de drie Nederlandse gemeenten het niet lukt om een sluitende begroting voor dit jaar te maken. Gemeenten lopen miljoenen euro’s mis door gemiste parkeerinkomsten, toeristenbelastingen en uitstel van betaling voor belastingen voor ondernemers.

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, noemt de situatie “schrikbarend”. Hij zegt dat zich ook bij de VNG steeds meer gemeenten melden die door de coronacrisis nog meer in de problemen komen. “Het water stond ons al aan de lippen. Dus er moet heel snel worden gecompenseerd.”

Enorme opgaven

Volgens Van Zanen wordt er met het kabinet niet alleen gesproken over compensatie van kosten door het coronavirus, maar over het compenseren van gederfde inkomsten. Het is onduidelijk hoeveel geld nodig is. “We spraken af: gemeenten mogen er niet op achteruitgaan”, aldus de VNG-voorzitter. Veel gemeenten zaten voor de coronacrisis al in zwaar weer door tekorten in het sociaal domein, zegt hij. “De structurele oplossing daarvoor moet nog steeds worden geleverd.”

Verder zijn spanningen in gezinnen en huiselijk geweld enorme opgaven waar gemeenten zich voor zien gesteld. “Ze moeten wel in staat gesteld worden om aan die opgaven te voldoen.”