Dodental coronavirus minder sterk toegenomen in New York

Het dodental door het nieuwe coronavirus in de staat New York is de afgelopen 24 uur minder sterk toegenomen dan de dag ervoor. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo bekendgemaakt tijdens zijn dagelijkse persconferentie. 306 mensen met Covid-19 overleden, tegen 330 een dag eerder.

In de staat is het aantal mensen in het ziekenhuis vanwege het longvirus gedaald tot onder de 12.000. Ook het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen is met 4681 lager dan de afgelopen dagen. “Een optimist zou zeggen dat alle dalende cijfers goed nieuws zijn, een realist ziet dat de afgelopen dagen honderden mensen dierbaren zijn verloren”, aldus Cuomo.

Oud-burgemeester Michael Bloomberg van New York gaat samen met de universiteit Johns Hopkins een programma opzetten om contacten van mensen die besmet zijn met het virus te achterhalen en informeren. “Het gaat om duizenden mensen per dag, dat is een grote onderneming”, zei Cuomo.