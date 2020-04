Shell grote verliezer op beurs na snijden in dividend

Olie- en gasreus Shell was donderdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Nadat het concern voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend had verlaagd, gingen miljarden euro’s aan beurswaarde in rook op. De Europese aandelenbeurzen gingen over een breed front omlaag. Beleggers reageerden onder meer op de sombere economische vooruitzichten van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens ECB-president Christine Lagarde zal de economie van de eurozone dit jaar mogelijk tot 12 procent krimpen.

Zwaargewicht Shell ging meer dan 10 procent onderuit in de AEX, en trok de beursindex daarmee stevig omlaag. Het olie- en gasconcern zag de winst afgelopen kwartaal halveren door de coronacrisis en de gekelderde olieprijzen en verlaagde het kwartaaldividend met twee derde.

De hoofdindex aan het Damrak eindigde uiteindelijk 2,7 procent lager op 512,92 punten. Voor de MidKap zat er nog wel een klein plusje in, van 0,4 procent tot 728,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 3,4 procent.

Economisch herstel

De ECB verwacht volgend jaar wel een economisch herstel. Hoe snel dat gaat, hangt af van hoeveel permanente schade het nieuwe coronavirus en de beperkingsmaatregelen aanrichten, aldus Lagarde. De centrale bank hield de rente donderdag op hetzelfde lage niveau, maar breidde zijn crisissteun aan banken wel iets uit. De Federal Reserve had een dag eerder al besloten zijn aanpak gelijk te houden.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was KPN, dat na het openen van de boeken dik 5 procent won. Het telecombedrijf kende een solide eerste kwartaal, maar stelde dat het te vroeg is om aan te geven wat de impact van de crisis in de rest van het jaar zal zijn. Unibail-Rodamco-Westfield zakte daarentegen bijna 6 procent. Volgens het winkelvastgoedconcern was de impact van de virusuitbraak in het eerste kwartaal nog beperkt en moet de echte klap waarschijnlijk nog komen.

Olieprijzen

In de MidKap was Corbion (plus 15,2 procent) de grote winnaar. De verkopen van het speciaalchemiebedrijf namen door de pandemie afgelopen kwartaal flink toe. Besi won daarnaast ruim 13 procent. De chiptoeleverancier zag afgelopen kwartaal zijn orderboek stevig groeien en rekent voor het lopende kwartaal op omzetgroei. Bodemonderzoeker Fugro leverde op zijn beurt bijna 9 procent in na een groter operationeel kwartaalverlies.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 22 procent duurder op 18,33 dollar. Brentolie kostte ruim 12 procent meer op 25,30 dollar per vat.