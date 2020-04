Rotterdams Philharmonisch Orkest biedt alternatief online aan

Voorafgaand aan de onlineconcerten maken musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest video's waarin ze luisteraars informeren over het aankomende stuk en herinneringen ophalen. De videopodcast van deze week is opgenomen samen met violiste Quirine Scheffers. Zij spreekt onder andere over de magie die toenmalig dirigent Yannick Nézet-Séguin meebracht in de concertzaal.

Met het aanbieden van een onlineprogramma hoopt het orkest verbonden te blijven met zijn publiek.