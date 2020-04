Grapperhaus stuurt documenten Poch nu niet naar Kamer

Justitieminister Ferd Grapperhaus is niet van plan nieuwe, deels uitgelekte, stukken over de zaak-Poch nu aan de Tweede Kamer te sturen. Alle documenten over deze zaak worden wel gedeeld met een commissie onder leiding van jurist Ad Machielse, meldt Grapperhaus donderdag. De commissie doet onderzoek naar de vermeende politieke betrokkenheid van Nederland bij de uitlevering van de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch aan Argentinië in 2009.