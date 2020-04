Aanhouding bij verijdelen jihadistische aanslag Denemarken

De Deense veiligheidsdiensten hebben een jihadistische aanslag verijdeld. Dat meldt de politie in een verklaring. Bij de actie werd een verdachte opgepakt, meldt de Deense omroep Danmarks Radio.

“Het lijdt geen twijfel dat we een aanslag hebben voorkomen”, aldus de politiechef van hoofdstad Kopenhagen. De verdachte handelde volgens de politie alleen. De aanslag moest plaatsvinden in Kopenhagen. Het doelwit is niet bekendgemaakt door de politie.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.