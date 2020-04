Toezichthouder maakt haast met goedkeuring coronamedicijn Gilead

Volgens Hahn zit het werk er voor de FDA vooral in om alle resultaten uit de studie goed te doorgronden. “Wij willen alle gegevens zien om zeker te zijn dat remdesivir aan de juiste patiënten zal worden gegeven”, aldus de commissaris. Hij benadrukte dat de toezichthouder meerdere factoren zal bekijken voordat groen licht kan worden gegeven.

Hahn wilde zich nog niet verbinden aan een tijdslijn. Volgens hem kan remdesivir op meerdere manieren geïntroduceerd worden, via een noodgoedkeuring of via een voorwaardelijke goedkeuring. In dat laatste geval zal er tegelijkertijd met de marktintroductie een studie lopen naar het medicijn.

De Amerikaanse president Donald Trump riep de FDA woensdag al op zo snel mogelijk te bekijken of remdesivir goedgekeurd kan worden voor gebruik als coronamedicijn. Zijn medisch topadviseur Anthony Fauci beloofde dat een besluit er “heel snel” komt.