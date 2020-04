KNMI: zonnigste maand april ooit

De maand april was de zonnigste maand april ooit gemeten. Gemiddeld scheen de zon 285 uur en normaal is dat 178 uur. Het vorige record betrof april 2007, met 280 zonuren. April 2020 gaat de boeken in als zeer zacht en zeer droog, meldt het KNMI.

Volgens het KNMI scheen de zon het meest in Wilhelminadorp: 287 uur. In de omgeving van luchthaven Schiphol viel er met 262 uur het minst van de zon te genieten.

Gemiddeld viel er in april 10 millimeter neerslag en normaal ligt dat gemiddelde rond de 42 millimeter. In De Bilt regende het op zes dagen, in het zuiden plaatselijk maar op vier dagen, meldt het weerinstituut.

In De Bilt werden vier vorstdagen geteld. Die deden zich voor in het (koude) begin van de maand. Vier vorstdagen is normaal voor april.