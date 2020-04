ECB laat rentes ongemoeid en breidt crisissteun iets uit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongemoeid gelaten. De crisissteun wordt wel aangevuld. De ECB hanteert vanaf juni een lagere rente voor goedkope leningen aan banken dan eerder het geval was. Ook roept de centrale bank nieuwe monetaire operaties in het leven, die vanaf mei tot en met september 2021 zullen lopen. Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, komt later donderdag met een toelichting op de besluiten.