Negen zorgmedewerkers overleden aan coronavirus

Zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.