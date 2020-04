‘Nederland kan zonodig veel meer mondkapjes vergaren’

Nederland kan nog veel meer mondkapjes inkopen dan nu al gebeurt, mochten die nodig zijn voor meer doelgroepen dan alleen de zorgsector. “Er wordt gesproken over uitbreiding. Ik denk dat dit met de huidige leveranciers is te doen”, zei Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag in de Tweede Kamer.