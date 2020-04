Duitse regering wil nog geen ruimere coronaversoepeling

De Duitse regering wil pas na 6 mei besluiten nemen over grotere stappen bij het versoepelen van de coronamaatregelen. Die boodschap heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor de deelstaten waar ze donderdag mee overlegt.

Volgens de Duitse regering kan nu nauwelijks nog worden beoordeeld wat de uitwerking is van versoepelingen die al zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de opening van bepaalde winkels. De Duitse regering en de zestien deelstaten praten later donderdag over mogelijke verlenging van de beperkende maatregelen die tot 4 mei gelden.

De Duitse regering heeft wel voorstellen voor kleinere versoepelingen. Zo wil Berlijn kleinere bijeenkomsten in kerken weer toestaan met veiligheidsmaatregelen. Verder stelt de regering voor onder andere musea, gedenkplaatsen, dierentuinen en speelplaatsen voor kinderen weer te openen.