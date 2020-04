Meer mensen nodig voor contactonderzoek naar corona

De GGD gaat veel meer contactonderzoek doen en heeft daar extra mensen voor nodig. Volgens Jan Woldman van de GGD Amsterdam-Amstelland kunnen dit ook vrijwilligers zijn, zoals in Duitsland. “Maar dat kan niet zomaar iedereen doen, daar moet iemand ook de juiste training voor krijgen.”

Bij een contactonderzoek wordt onderzocht met wie een besmette persoon in aanraking is geweest. Zij worden vervolgens opgespoord en in quarantaine geplaatst, zodat ze het virus niet verder kunnen verspreiden.

Het contactonderzoek gaat volgens Woldman “meegroeien met de hoeveelheid testen die er worden gedaan”. Speciaal coronagezant Feike Sijbesma gaf tijdens een briefing in de Tweede Kamer aan dat deze de komende tijd wordt verhoogd naar 17.500 per dag. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het huidige testbeleid.

Alternatief

Woldman noemt het mensenwerk “een alternatief” voor een app om uit de lockdown te komen. Hij waarschuwt voor problemen als deze apps niet gevoelig genoeg zijn. Daardoor kunnen ze alsnog veel controleerwerk opleveren.

“Je kan mensen in quarantaine zetten terwijl dat helemaal niet nodig is, of juist schijnveiligheid bieden terwijl er toch echt wat aan de hand is”, zei hij na de briefing. België verkoos eerder al contactonderzoek boven een corona-app.

Onvoldoende uitgewerkt

De corona-apps die onlangs werden onderzocht, voldeden niet omdat ze onvoldoende waren uitgewerkt. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover zo’n app, mits ze aan alle privacy- en veiligheidsregels voldoen.

Er worden volgens Woldman nu plannen gemaakt om de juiste mensen te vinden. Hij benadrukt dat niet iedereen zich zomaar kan aanmelden, maar dat dat “op een georganiseerde manier” zal gebeuren.