Vrijdag grenscontroles in Limburg om 1 meifeest Duitsers

Vrijdag 1 mei is voor Duitsers een feestdag, en traditioneel steken de oosterburen dan in Limburg de grens over om in Limburg vertier te zoeken en boodschappen te doen. De Veiligheidsregio Limburg Noord kondigde donderdag om die reden nieuwe grenscontroles aan, die vrijdag van start gaan en het hele weekend duren.