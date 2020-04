‘Elk apparaat dat uitstootmeting auto beïnvloedt is verboden’

Elk apparaat dat tijdens de testprocedure voor de goedkeuring van het emissieniveau van een voertuig wordt ingezet om de meting te beïnvloeden is een manipulatie-instrument en door EU-wetgeving verboden. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak over een “bedrijf X dat in Frankrijk auto’s produceert”. Volgens ingewijden gaat het over Volkswagen.

‘Het bedrijf X’ maakte in zijn laboratoria voor de emissiemetingen van zijn auto’s gebruik van een klep voor uitlaatgascirculatie die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) verlaagde. Het doel was volgens X om verstoppingen in de motor tegen te gaan en slijtage van de motor te vertragen. De EU-wet zou ruimte voor interpretatie over emissiecontrolesystemen openlaten.

Dat bestrijdt de hoge adviseur van het EU-hof nu. Niet alleen softwaresystemen maar ook mechanische middelen zoals de klep zijn verboden bij de metingen van de uitstoot van auto’s, stelt ze. De rechters in Luxemburg volgen adviezen van de advocaat-generaal in veel gevallen. Een Franse rechtbank, waar de zaak ‘X’ wordt behandeld, had het hof om duiding gevraagd.

Autoconcern Volkswagen kwam in 2015 in opspraak toen bleek dat de stikstofuitstoot van zijn dieselauto’s vanwege ‘sjoemelsoftware’ veel hoger was dan voorgespiegeld. Tijdens de testen in laboratoria gaven de metingen daardoor lagere waarden aan dan op de weg.