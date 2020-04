‘Meeste werkgevers klaar voor 1,5 metereconomie’

Meeste werkgevers zijn klaar voor de herstart van hun bedrijf in de 1,5 metereconomie. Dat meldde werkgeversorganisatie AWVN op basis van een enquête over de coronacrisis onder tientallen leden. Zo’n 95 procent van de ondernemingen heeft al maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de 1,5 metersamenleving te kunnen werken of is daarmee bezig.