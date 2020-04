Milieuclubs hekelen steun luchtvaart zonder groene afspraken

Luchtvaartbedrijven in de Europese Unie die door de coronacrisis door overheden overeind worden gehouden, zouden zich ook aan bindende maatregelen moeten houden om de CO2-uitstoot te beteugelen. Volgens een rapport van Carbon Market Watch, Greenpeace en Transport & Environment is al voor 11,5 miljard euro aan financiële steun toegezegd en over nog eens 14,6 miljard euro wordt onderhandeld, maar van harde duurzaamheidsafspraken is geen sprake.

Air France-KLM krijgt zo’n 11 miljard aan financiële steun van de Nederlandse en Franse staat, terwijl Duitsland naar verluidt heeft ingestemd met 9 miljard euro steun aan Lufthansa. De lening aan Air France komt met een niet-bindende voorwaarde om de CO2-uitstoot te verlagen, minder binnenlandse vluchten uit te voeren en zuinigere vliegtuigen te kopen.

Volgens de klagers is er geen voorwaarde gesteld aan vluchten naar het buitenland, die verantwoordelijk zijn voor 90 procent van de CO2-uitstoot door luchtvaartmaatschappijen in Europa. Verder wijzen de organisaties erop dat de Duitse minister van Milieu heeft gezegd dat dit nu niet het moment is om Lufthansa ‘groener’ te maken. In Oostenrijk is die voorwaarde wel gesteld.