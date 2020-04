‘Duidelijke daling’ sterfgevallen Belgische coronapatiënten

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus dat de afgelopen 24 uur in België is gemeld bedraagt 111. “Dat is een duidelijke daling in vergelijking met voorbije dagen en weken en het laagste aantal in ongeveer een maand”, zeggen de Belgische gezondheidsautoriteiten. Er zijn sinds de uitbraak 7594 mensen aan het longvirus bezweken in België.