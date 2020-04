Boek Judith Koelemeijer centraal op komende actie Nederland Leest

Het boek dat in november centraal zal staan bij de leesbevorderingsactie Nederland Leest is Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. Het is dan voor leden en niet-leden gratis op te halen bij de bieb. De bedoeling van de campagne is dat heel Nederland tegelijk hetzelfde boek leest en daarover onderling van gedachten wisselt.