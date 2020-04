Het aantal coronadoden in het zwaar getroffen Spanje heeft bijna de 25.000 overschreden. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 24.543 personen aan het coronavirus bezweken, een dag eerder waren het er nog 24.275.

De stijging per dag neemt geleidelijk wel af en heeft het laagste niveau in bijna zes weken bereikt. Het aantal besmettingen dat sinds de corona-uitbraak is geregistreerd, staat inmiddels op 213.435.