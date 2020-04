Eerste twaalf Duitse proefpersonen hebben coronavaccin gekregen

Voor het eerst zijn in Europa proefpersonen geïnjecteerd met een vaccin dat besmetting met het coronavirus moet tegengaan. Twaalf Duitsers kregen het kandidaat-vaccin van de farmaceutische bedrijven Pfizer en BioNTech toegediend, melden de bedrijven. Ze hopen snel ook in de Verenigde Staten te kunnen gaan testen, maar wachten daar nog op goedkeuring van de autoriteiten.

In de eerste fase van het onderzoek krijgen 200 gezonde proefpersonen tussen de 18 en 55 jaar een vaccin. In de tweede ronde injecteren de onderzoekers 500 mensen, onder wie 55-plussers en mensen met een chronische aandoening.

De ontwikkelaars testen vier verschillende varianten in uiteenlopende doseringen, zodat ze er zo snel mogelijk achter kunnen komen welke het beste werkt.

“Het doel is om te bepalen welk vaccin het lichaam het beste activeert om antilichamen tegen het coronavirus te maken. Ook wordt beoordeeld wat de optimale dosering van het vaccin is en of het vaccin veilig is”, laat Pfizer weten.