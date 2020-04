Christie’s veilt zeldzame maanmeteoriet

Volgens Christie’s is de meteoriet het op vier na grootste stuk maanrots op onze planeet. De waarde van het exemplaar wordt geschat op zo’n 2 miljoen pond (ongeveer 2,3 miljoen euro).

In totaal is er bijna 650 kilo maangesteente op aarde. De stenen zijn meegenomen door de maanmissies van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, of als meteoriet neergekomen.

Het stuk dat wordt geveild, weegt rond de 13,5 kilo en werd twee jaar geleden gevonden in het westen van de Sahara. “Ik heb vaker een maanmeteoriet in mijn handen gehad”, zegt James Hyslop, hoofd wetenschap en natuurhistorie bij Christie’s, “maar elke keer als ik dit exemplaar zie, sta ik versteld van de grootte ervan.”