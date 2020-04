Verbouwing treinstation Zandvoort is klaar

Bij grote evenementen en op mooie zomerdagen kunnen voortaan meer treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. De werkzaamheden aan het station van Zandvoort zijn donderdag afgerond. Dat is volgens planning. Komend weekeinde zou de grand prix in de Formule 1 in de badplaats zijn, maar die gaat vanwege het coronavirus niet door.

Om de grote toestroom van bezoekers aan te kunnen, onderging het treinstation in Zandvoort een grote verandering. De trappen naar de uitgang waren 2,5 meter breed. Dat is uitgebreid tot 10 meter. Ook zijn onder meer twee zijperrons gebouwd om ruimte te creëren.

Normaal gesproken rijden er twee treinen per uur van Amsterdam naar Zandvoort. In de zomer konden er ieder uur maximaal vier treinen rijden. Dat was, gezien de drukte, eigenlijk te weinig. Nu kunnen er op mooie zomerdagen zes treinen per uur rijden en bij evenementen zoals de Formule 1 zelfs twaalf.