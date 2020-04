Straf Volkert van der G. afgerond

Volkert van der G. heeft zijn straf van achttien jaar cel voor de moord op politicus Pim Fortuyn ondergaan en is vanaf nu vrij man.

Van der G. werd 2003 veroordeeld door het gerechtshof in Amsterdam. De laatste jaren hoefde hij al niet meer in de cel te zitten omdat hij voorwaardelijk op vrije voeten was. Hij moest zich aan verschillende voorwaarden houden, zoals een meldplicht en een verbod om met de media te praten.

“Gezien de opgelegde straf bedraagt de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling zes jaren, wat betekent dat de proeftijd op 30 april 2020 eindigt”, aldus het Openbaar Ministerie in een toelichting. “Daarmee heeft betrokkene de opgelegde straf volledig ondergaan en staat hij niet langer onder toezicht van het Openbaar Ministerie of de reclassering; er gelden voor hem geen voorwaarden meer.”