Coronagezant Sijbesma: voldoende capaciteit om leraren te testen

Er is voldoende capaciteit om vanaf 6 mei ook de leraren en medewerkers van de kinderdagverblijven en anderen die beroepsmatig met kinderen werken, te testen als zij klachten hebben. Dat heeft speciaal coronagezant Feike Sijbesma gezegd tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Eind april ligt het aantal coronatesten op 6000 tot 7000 per dag. In mei zal dat uitkomen op 8000 per dag en daarmee kan worden voldaan aan het beleid.