CDA Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie

Het CDA in Noord-Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie. De fractie in de Provinciale Staten maakte donderdagochtend bekend een advies van het provinciaal partijbestuur over te nemen. Dat stelde na een ledenraadpleging samen te werken onder "stevige randvoorwaarden".

"De randvoorwaarden zijn helder en we zijn ons bewust van de zorgen die er leven bij een deel van onze achterban", aldus fractievoorzitter Ankie de Hoon. "Daar gaan we zorgvuldig mee om. Zo zullen we de afgesproken principes van samenwerking nauwgezet bewaken. Ik ben ervan overtuigd dat er een sterk coalitieakkoord ligt en we twee heel goede kandidaat-gedeputeerden hebben klaar staan."