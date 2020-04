Thunberg doneert 100.000 dollar voor kinderen in coronacrisis

De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft 100.000 dollar (ruim 91.000 euro) geschonken aan het VN-kinderfonds UNICEF, dat het bedrag gaat gebruiken om kinderen te helpen die zijn getroffen door de coronacrisis. De 17-jarige Thunberg kreeg het geld eerder als dank voor haar activisme van de Deense hulporganisatie Human Act, die zelf ook 100.000 dollar doneert. UNICEF is blij met “het duwtje in de rug”.

“Net als de klimaatcrisis is ook het coronavirus een crisis voor de kinderrechten”, laat Greta Thunberg weten. “Het zal alle kinderen nu of op lange termijn beïnvloeden, met name de kwetsbare groepen. Ik vraag iedereen op te staan en zich aan te sluiten bij het vitale werk van UNICEF om het leven van kinderen te redden, de gezondheid te beschermen en het onderwijs voort te zetten”.

Vorige maand zei Thunberg dat ze zelf “waarschijnlijk” het coronavirus had opgelopen, aangezien ze verschillende symptomen ervaarde na een rondreis door Europa.