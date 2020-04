Anti-apartheidsactivist Denis Goldberg (87) overleden

De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Denis Goldberg is overleden. Zijn dood werd tegenover lokale media bevestigd door een familielid. Goldberg was een prominent lid van de beweging en politieke partij ANC en was actief in de gewapende tak. Na afschaffing van de apartheid diende hij onder meer als regeringsadviseur en als minister.

Goldberg, geboren in 1933 als zoon van Joods-Britse ouders met sterke communistische sympathieën, werd lid van de gewapende ANC-tak in 1961. Twee jaar later werd hij door het regime opgepakt waarop hij in 1964 onder meer samen met Nelson Mandela in het Rivoniaproces tot levenslang werd veroordeeld voor sabotage. De zwarte veroordeelden werden naar Robben Eiland gestuurd, de witte Goldberg naar een gevangenis in Pretoria.

Goldberg kwam pas vrij in 1985 en ging in Groot-Brittannië in ballingschap. Vanuit Londen bleef Goldberg zich inzetten voor het ANC. Pas in 2002, acht jaar na de val van het apartheidsregime en na de dood van zijn vrouw, keerde Goldberg terug naar Zuid-Afrika, waar hij aan de slag ging als overheidsadviseur en minister.

Goede doel

Daarna zette hij het goede doel Denis Goldberg House of Hope voor cultuuronderwijs op. De gemeenschap in Zuid-Afrika was volgens Goldberg nog altijd sterk verdeeld. Jongeren moesten volgens hem daarom “samen zingen, samen dansen en samen dichten”.

In zijn laatste jaren liet Goldberg zich kritisch uit over de corruptie in zijn partij en keerde hij zich tegen de partijtop, die volgens hem moest worden vervangen. Goldberg leed aan longkanker en werd 87 jaar.