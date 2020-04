‘Deel wietgebruikers blowt meer door coronacrisis’

Een deel van de mensen die (bijna) elke dag wiet of hasj gebruiken, is door de coronacrisis meer gaan blowen. Dat meldt het Trimbos-instituut op basis van tussentijdse resultaten van de Cannabis & Corona-enquête. Twee op de vijf deelnemers melden een toename van het gebruik. Ze roken nu gemiddeld 4,3 joints per dag, tegen 3,6 joints voordat de coronamaatregelen ingingen.

De gebruikers geven verveling als belangrijkste reden, maar ook stress en andere psychische klachten spelen een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en een op de tien is minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt.

Trimbos doet het onderzoek om in kaart te brengen hoe gebruikers reageren op de coronamaatregelen en welke vragen zij hebben over hun gebruik van cannabis tijdens de coronacrisis. Volgens het instituut is het geen representatief onderzoek, maar geeft het toch een goede indicatie van het effect van de coronamaatregelen op het cannabisgebruik.