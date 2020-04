Bodemonderzoeker Fugro kondigt ontslagen aan in Nederland

Bodemonderzoeker Fugro gaat in Nederland werknemers ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van klanten in de olie- en gassector, die door gekelderde prijzen hun uitgaven flink terugdringen. Fugro wil zijn personeelsbestand daarom tot maximaal 10 procent laten inkrimpen om kosten te besparen.

Dit leidt in Nederland “zo goed als zeker” tot gedwongen ontslagen met een sociaal plan, zegt topman Mark Heine in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hoeveel ontslagen er zullen vallen, kon hij nog niet zeggen. Fugro heeft in Nederland zo’n 1350 medewerkers. Wereldwijd zijn dat er ruim 10.000.

Door de coronacrisis zag Fugro het operationele verlies in het eerste kwartaal oplopen tot 26,5 miljoen euro. Een jaar eerder was dit resultaat nog 19,4 miljoen euro negatief. De omzet steeg op jaarbasis met 0,8 procent tot 358,4 miljoen euro. In het lopende kwartaal verwacht het bedrijf meer problemen door de malaise in de olie-industrie.

Vacaturestop

Fugro heeft meer maatregelen genomen om aan alle kanten op kosten te besparen. Zo geldt een vacaturestop, worden salarissen niet verhoogd en wordt er gesneden in beloningen voor leidinggevenden. Fugro is ook in gesprek met verschillende overheden voor steun, zoals compensatie in loonkosten of uitstel van betalingen.

Heine erkent dat gesprekken over looncompensatie in Nederland lastig zijn in combinatie met ontslagen. De overheid eist dat bedrijven die gebruikmaken van de zogeheten NOW-regeling geen personeel op straat zetten. “Dat kan betekenen dat gesprekken over overheidssteun stagneren”, aldus Heine. “Overheidssteun kan maar tijdelijk ondersteuning beiden, maar zorgt niet voor een totale oplossing voor het bedrijf.”