Ruim 1,4 miljoen kijkers voor eerbetoon Sonja Barend

Meer dan 1,4 miljoen mensen hebben woensdagavond het eerbetoon aan Sonja Barend gezien op NPO1. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Het was, na de NOS-journaals van 18.00 en 20.00 uur, het best bekeken programma van de avond.

In de special lieten tv-makers en oud-redacteuren, onder wie Jeroen Pauw, Cornald Maas, Ivo Niehe, Eva Jinek en Astrid Joosten, hun gedachten gaan over de carrière van de grande dame van de talkshow. Barend, die afgelopen februari tachtig is geworden, nam nooit een blad voor de mond. Ze gold als kritisch en taboedoorbrekend en in haar show was geregeld reuring.