KPN nog onzeker over gevolgen coronavirus

Telecombedrijf KPN noemt het te vroeg om aan te geven wat de impact van het coronavirus voor het bedrijf in de rest van het jaar zal zijn. Het eerste kwartaal was solide, maar er is grote onzekerheid over de lengte van de coronacrisis en de impact op de Nederlandse economie en klanten. Mogelijk is er aan het einde van het tweede kwartaal meer duidelijkheid, zo meldde de onderneming bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal.