Lichte daling in dagelijks aantal Duitse coronadoden

In Duitsland is het aantal mensen dat is overleden als gevolg van het coronavirus met 173 gestegen tot 6288. Ten opzichte van een dag eerder, toen 202 coronadoden werden gemeld, zijn er 29 sterfgevallen minder. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 1478 nieuwe gevallen. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 159.000 mensen vastgesteld in het land. In vergelijking met dinsdag zijn er circa 170 geïnfecteerden meer gerapporteerd.