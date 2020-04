De verkopen in de detailhandel lagen in maart 2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam door de extra verkopen in met name supermarkten, maar ook in drogisterijen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In die winkels hamsterden mensen aan het begin van de lockdown zaken als wc-papier, rijst, pasta en desinfecterende gel. Ook doe-het-zelfzaken en elektronicawinkels deden het goed.

