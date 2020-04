Nog één dag om belastingaangifte te doen over 2019

Wie nog geen belastingaangifte heeft gedaan over 2019, heeft alleen donderdag nog om dat alsnog te doen. Of als dat niet meer lukt, om uitstel aan te vragen tot 1 september.

Miljoenen Nederlanders hebben al belastingaangifte gedaan. Zes op de tien deden dat zelfs al voor 1 april, ongeveer evenveel als in andere jaren. Die mensen krijgen voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.

De fiscus is in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus coulant voor mensen die hulp nodig hebben bij hun aangifte en daar iemand voor machtigen. Zij hebben al automatisch uitstel gekregen tot 1 september, omdat deze hulp door alle coronamaatregelen nu vaak niet mogelijk is.