Aantal coronadoden in de VS nu boven de 60.000

In de Verenigde Staten is het dodental als gevolg van het coronavirus de 60.000 gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Balitmore.

In de afgelopen 24 uur stierven er 2502 mensen in de VS aan het longvirus. Daardoor zijn in totaal nu 60.853 sterfgevallen bekend in het land.

Het dagelijkse dodental door corona nam van woensdag op donderdag voor de tweede dag op rij toe. Er waren ten opzichte van een dag eerder, toen 2207 coronadoden geregistreerd werden, ongeveer driehonderd doden meer te betreuren.