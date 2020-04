Tesla-topman Musk noemt coronamaatregelen ‘fascistisch’

Elon Musk, de topman van elektrische autobouwer Tesla, heeft zijn ongenoegen geuit over de coronamaatregelen die in de Amerikaanse staat Californië van kracht zijn. De maatregelen zijn volgens hem “fascistisch”.

Tijdens een conferencecall op woensdag (lokale tijd) noemde Musk de huidige situatie een “serieus risico” voor het miljardenbedrijf. Door de lockdown in Californië ligt de productie in de Tesla-fabrieken aldaar grotendeels stil. Inwoners van de staat mogen alleen voor noodzakelijke zaken de deur uit.

“Om te zeggen dat zij hun huis niet mogen verlaten en dat zij gearresteerd worden als zij dat wel doen, dit is fascistisch”, zei Musk. “Dit is niet democratisch, dit is geen vrijheid. Geef mensen hun verdomde vrijheid terug.” Eerder noemde Musk op Twitter de paniek die is ontstaan na het uitbreken van het nieuwe coronavirus ‘stompzinnig’.