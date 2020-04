Trump hoopt volgende week reizen door VS te hervatten

Trump stelde dat hij snel weer verkiezingsbijeenkomsten kriskras door de VS wil gaan houden. De Republikein zei dat hij behalve Arizona ook Ohio, een belangrijke staat in de verkiezingsstrijd om het presidentschap, “zeer snel” zal bezoeken.

Tijdens het geplande bezoek aan Arizona zal er geen campagnebijeenkomst zijn, zei Trump, omdat het nog te vroeg is om mensen samen te laten komen in stadions. In Arizona bezoekt de president mogelijk een fabriek waar mondkapjes worden gemaakt, meldden ingewijden aan Reuters.

In veel staten zijn lockdownmaatregelen van kracht. Trump presenteerde onlangs een plan om die stapsgewijs te gaan versoepelen om de economie weer op gang te brengen. De gouverneur van Florida Ron DeSanctis maakte woensdag (lokale tijd) bekend dat restaurants en bepaalde winkels in zijn staat vanaf volgende week weer open mogen gaan, met uitzondering van die in en rond miljoenenstad Miami.