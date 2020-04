Uber-rivaal Lyft schrapt bijna vijfde van personeelsbestand

Uber-concurrent Lyft schrapt bijna duizend banen om de coronacrisis door te kunnen komen. Dat komt neer op bijna een vijfde van het totale personeelsbestand. Volgens het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, die alleen in Noord-Amerika actief is, zijn de vraag naar taxiritten en daarmee de inkomsten van het bedrijf flink teruggelopen.

Volgens kenners zien de vooruitzichten bij Lyft er somber uit. De onderneming maakte voor de coronacrisis ook al flinke verliezen. Dat komt door de investeringen die het bedrijf heeft gedaan om verder te groeien. Begin februari bevestigde Lyft nog dat het waarschijnlijk niet zou lukken om voor het einde van 2021, gecorrigeerd voor diverse posten, winstgevend te zijn.

In deze crisistijd komen meer bedrijven met grote ontslagrondes op de proppen om het hoofd boven water te houden. Die kunnen soms een grote hap uit een onderneming halen. Volgens The Wall Street Journal is Juul Labs bijvoorbeeld van plan ongeveer een derde van het aantal arbeidsplaatsen te schrappen. Bij de maker van e-sigaretten, die net als Lyft in San Francisco gevestigd is, zouden tot 950 banen verdwijnen, meldde de krant op basis van ingewijden. Ook bij Juul was eerder al sprake van een flink verlies.