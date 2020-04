Tassenmuseum in Amsterdam na coronacrisis niet meer open

Het Tassenmuseum aan de Herengracht in Amsterdam sluit na dertien jaar voorgoed zijn deuren. De museumdirectie ziet af van heropening na de coronacrisis.

"Er zijn helaas onvoldoende financiële middelen in de vorm van subsidies en sponsoring gevonden voor continuering op lange termijn. Mede gezien de huidige ontwikkelingen in de samenleving is er onvoldoende perspectief voor de toekomst", meldt het museum op zijn website.

Bij het Tassenmuseum werken 32 mensen, onder wie freelancers en oproepkrachten (in totaal 15 fte). Ook zijn er 55 vrijwilligers. De museumdirectie spreekt van een moeilijk besluit. "Alle opties om het museum nog langer open te houden zijn door de raad van toezicht en directie uitvoerig onderzocht. Uiteindelijk is de sluiting van het museum en de afwikkeling hiervan de meest passende vorm om dit prachtige initiatief af te ronden."

Het Tassenmuseum opende in 2007 en trok meer dan een half miljoen mensen. Sinds 13 maart is het museum gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het streven is de collectie bij elkaar te houden.