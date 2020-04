Boze reacties op verbod op muziekoptredens bij verzorgingshuizen

Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar gaat het verbod op muziekoptredens bij verzorgingshuizen donderdag heroverwegen met andere burgemeesters in de regio Noord-Holland Noord. Het verbod leidt nu tot veel onbegrip en boze reacties. “Wij zijn hiervan geschrokken. Voor ons is dit ook een worsteling”, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Burgemeesters van onder meer Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen en Medemblik overleggen donderdagochtend over het verbod op muziekoptredens bij verzorgingshuizen dat is ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We willen natuurlijk voorkomen dat ergens toeloopjes en drukte ontstaan, want daardoor kan het virus zich verspreiden”, staat in een toelichting op de website van de veiligheidsregio waaronder zeventien gemeenten vallen.

“Je kunt je voorstellen dat optredens in de openlucht veel publiek trekken, dat is de reden dat ze in zijn algemeenheid niet mogen. Tegelijk begrijpen we dat wat afleiding en vrolijkheid voor bewoners van verzorgingshuizen in deze moeilijke tijd heel belangrijk is. Daarom bekijkt de voorzitter van de veiligheidsregio in het overleg met zijn collega-burgemeesters morgenochtend naar wat er mogelijk is voor de mensen die het nu erg moeilijk hebben.”