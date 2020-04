Zeeland zet deur voor toerisme weer op kier

Ook eigenaren van een vakantiewoning in Zeeland mogen onder voorwaarden weer komen overnachten. Dit geldt ook voor vaste standplaatsen, strandslaaphuisjes en jachten, mits die beschikken over eigen sanitaire voorzieningen. Landelijk en dus ook in Zeeland geldt dat sanitaire voorzieningen op campings gesloten blijven.

Zeeland was een van de provincies met de meest vergaande regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds 30 maart zijn alle vakantiehuisjes leeg en moesten vakantiegangers de koffers pakken. Het verblijfsverbod gold voor al het toeristisch verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, maar ook voor bed and breakfasts, Airbnb-plekken en jachthavens.

Rustzoekers

Per 1 mei staat de deur voor toeristen weer op een kier. “Die ruimte is vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Mensen die even op een andere plek willen uitrusten, ontspannen of ‘thuis’ willen werken”, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland.

Ook in Midden- en West-Brabant zijn toeristen weer mondjesmaat welkom. Daar heeft de veiligheidsregio het verbod op recreatief nachtverblijf opgeheven, blijkt uit de nieuwe noodverordening die woensdag werd afgekondigd.