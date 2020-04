NS test 1,5 metertreinen met schermen en stickers

De NS rijdt deze week op het traject Zwolle-Groningen met treinen die zijn voorzien van onder meer stickers en schermen om reizigers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. Het gaat om zes aangepaste dubbeldekkers. Woensdag was de eerste testdag.

De NS kondigde vorige week praktijktesten aan die moeten uitwijzen welke maatregelen reizigers helpen om voldoende afstand van elkaar te bewaren. In de eerste proeftreinen tussen Zwolle en Groningen zijn strepen in de gangpaden aangebracht en symbolen op stoelen om aan te geven welke zitplaatsen wel en niet in gebruik zijn. Ook wordt in een coupé geëxperimenteerd met plastic schermen tussen reizigers.

Een woordvoerder van de NS spreek van een testopstelling. “We onderzoeken hiermee wat wel en niet werkt, hoe reizigers zich gedragen en hoe ze ermee omgaan. Voordat we 750 treinen aanpassen is het handig om te testen of de aanpassingen goed te bevestigen en vandalismebestendig zijn”, zegt de NS-woordvoerder.

Het experiment duurt een week, waarna de NS de proef evalueert. De NS overweegt ook eenrichtingsverkeer in de treinen in te voeren, zodat reizigers elkaar niet meer in gangpaden hoeven te kruisen.