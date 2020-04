Rutte: toenemende drukte op straat niet zonder risico

Dat het de laatste dagen weer drukker wordt op straat, is niet zonder risico. Als het aantal besmettingen daardoor weer gaat oplopen, duurt het alleen maar langer voordat bijvoorbeeld kappers en kroegen weer open kunnen.

Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na afloop van het wekelijks kabinetsberaad over de coronacrisis. De cijfers in de gezondheidszorg laten volgens Rutte zien dat het de goede kant opgaat. Maar het is wel zaak die goede trend vast te houden, aldus de premier. "Blijf zoveel mogelijk thuis, dat blijft voor ons allemaal gelden."